Spagna: Ingesan (Ohla), lancia progetto pilota di lavoro a distanza

- Ingesan, società specializzata nei settori della pulizia, manutenzione ed efficienza energetica degli edifici, appartenente all'azienda di costruzioni spagnola Ohla, ha lanciato un progetto pilota di telelavoro che permetterà ai dipendenti in Spagna di lavorare a distanza un giorno e tre ore a settimana. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". L'azienda metterà a disposizione di tutti i dipendenti che partecipano all'iniziativa le risorse tecniche per poter lavorare in remoto e avranno il supporto continuo del servizio medico e dell'area di prevenzione dei rischi professionali. L'obiettivo di Ingesan è quello di adattarsi alle nuove esigenze aziendali e aumentare la produttività creando ambienti di lavoro stimolante per i dipendenti, in un ambiente collaborativo e responsabile che tenga conto, in ogni momento, della situazione attuale e dell'evoluzione della pandemia.(Spm)