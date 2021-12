Russia-Usa: Cremlino, Putin e Biden potrebbero avere nuovo colloquio entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Joe Biden potrebbero tenere dei nuovi colloqui entro la fine dell'anno, anche se al momento non vi è un accordo su una data specifica. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov, insieme a vari esperti ed in conformità con le decisioni assunte da Mosca, è pronto a recarsi in un qualsiasi "Paese neutrale" per discutere delle garanzie di sicurezza con rappresentanti degli Stati Uniti. (Rum)