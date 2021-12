Lombardia: Lucente (Fd’I), approvati al bilancio regionale quattro emendamenti su case Aler e agricoltura per 39,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati approvati in Consiglio regionale quattro emendamenti proposti dal consigliere Franco Lucente (Fd’I) che destinano 39,5 milioni di euro all'edilizia residenziale pubblica e al settore dell'agricoltura. Nel dettaglio, due emendamenti riguardano finanziamenti alle case Aler. Nel primo 20 milioni per il 2022 e 10 per il 2023 andranno a finanziare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico. Nel secondo un milione nel 2022 e cinque nel 2023 saranno destinati alla necessità di incrementare il patrimonio immobiliare destinato a programmi per l'accesso all'abitazione. Gli altri due emendamenti sono invece destinati al settore agricolo. In particolare, con il terzo emendamento va a incrementare La Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" di un milione nell'esercizio 2022 e di un altro milione nell'esercizio 2023. L’ultimo dei quattro emendamenti proposti dal consigliere di Fratelli d’Italia, infine, destina un milione e mezzo nell'esercizio 2024 da destinare al finanziamento della riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole. “Ho chiesto che Regione – ricapitola Lucente - investa 36 milioni di euro nel settore delle case popolari, punto centrale dell'aiuto alle famiglie soprattutto dopo due anni di pandemia e di difficoltà economiche create dal lockdown. E 3,5 milioni nel settore dell'agricoltura, fondamentale per l'economia della nostra regione”.(Com)