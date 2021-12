Ue: Sassoli, cordone sanitario intorno a sovranisti ID dovrebbe restare in seconda metà legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cordone sanitario che al Parlamento europeo ha tenuto fuori i deputati del gruppo di Identità e Democrazia, dove siede la Lega, dalla presidenza di due commissioni che le sarebbero spettate dovrebbe rimanere anche nella prossima metà di legislatura. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Non è una bellissima espressione quella di cordone sanitario", ha detto Sassoli. "Questa iniziativa parlamentare non riguarda tutti i partiti di destra, riguarda il gruppo di ID", ha ricordato. "Da quello che capiamo, credo che sarà uno dei punti che verranno confermati anche per la seconda parte della legislatura. Ma questo va chiesto a chi poi farà il negoziato", ha aggiunto Sassoli. (Beb)