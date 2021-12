Spazio: Di Stefano, istituita Giornata nazionale per ricordare "debutto italiano" del 1964

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi per celebrare il debutto nello Spazio dell'Italia avvenuto il 15 dicembre 1964 gli studenti dell’Istituto Enrico Fermi di Velletri, sono stati invitati nella sede dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano. "Il 15 dicembre 1964 l'Italia debuttava nello Spazio con il lancio del satellite San Marco 1 per studi sulla densità dell'aria, divenendo così uno tra i primi Stati al mondo ad avere la capacità scientifica e tecnologica per mettere in orbita un satellite. Quella data segnò una nuova era per il nostro Paese che nei decenni successovi ha raggiunto svariati primati nel settore spaziale divenendone uno dei leader internazionali", ha scritto Di Stefano. "Abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza istituendo la Giornata nazionale dello Spazio e abbiamo voluto celebrarla invitando, nella sede dell’Asi, gli studenti dell’Istituto Enrico Fermi di Velletri, come simbolo della nostra volontà di avvicinare sempre di più i giovani ad un mondo, quello dello spazio, che per la nostra generazione ha significato l’extra terrestre e che invece, per loro, rappresenterà probabilmente una nuova dimensione di vita quotidiana", ha aggiunto Di Stefano. (Res)