Iraq: coalizione arabo-curda rifiuta "governo di larghe intese"

- Una coalizione arabo-curda nata nella giornata di ieri ha dichiarato di rifiutare di far parte di un "governo di larghe intese", scegliendo di formare l’opposizione nel prossimo parlamento dell’Iraq. Lo riferisce l’emittente arabo-curda "Rudaw". Da quanto emerso, la coalizione, nota come "Alleanza dei popoli", è composta dal partito curdo Nuova generazione e dal Movimento emtidad - una delle formazioni politiche nate dalle proteste dell’ottobre del 2019. "Questa alleanza rifiuta di far parte di un governo di larghe intese e presenterà un modo di lavorare in parlamento diverso, la gente necessita di cambiamenti", ha detto Alaa al Rikabi, il capo del Movimento emtidad, durante la conferenza stampa in cui è stata annunciata la nascita della nuova coalizione. "Abbiamo fieramente respinto ogni proposta di incarico ministeriale per i nostri candidati eletti. Ci aspettiamo di ottenere circa 40 seggi in parlamento", ha poi concluso il leader arabo. Dal canto suo, Shaswar Abdulwahid, a capo di Nuova generazione, ha dichiarato che l’alleanza è "aperta a tutti, tranne a chi cerca solo di raggiungere i propri obiettivi personali". (segue) (Res)