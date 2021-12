Iraq: coalizione arabo-curda rifiuta "governo di larghe intese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, il blocco sunnita Taqaddum ha 37 seggi ed è la seconda forza politica del Paese dopo il Movimento sadrista, sciita, con 73 seggi. Il terzo partito è la coalizione sciita filo-iraniana Stato di Diritto, con 33 seggi. Quarto partito per seggi vinti (31) è invece il Partito democratico del Kurdistan. La coalizione Al Akm, invece, ha ottenuto 12 seggi, presentandosi come una delle formazioni politiche con meno sostegno da parte degli elettori. Al momento le trattative sono state guidate dai partiti sciiti, quello sadrista e quelli filo-iraniani. Tuttavia, da quanto emerso, il governo dovrebbe essere rappresentativo di tutte le formazioni politiche del Paese. A tale scopo, gli incontri tra le varie fazioni politiche si sono intensificati. Entrambi i partiti dell’Alleanza dei popoli si presentano come fazioni in rottura con lo scenario politico iracheno: Nuova generazione ha offerto agli elettori curdi un’alternativa ai partiti tradizionali, considerati corrotti e collusi, mentre il Movimento Emtidad si è fatto portavoce delle istanze popolari che nell’ottobre del 2019 hanno portato alle manifestazioni e alla conseguente caduta del governo dell’allora primo ministro Adil Abdul-Mahdi. (Res)