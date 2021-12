Cultura: Mic, alla Biblioteca di Cosenza conservati oltre 230 mila volumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Biblioteca Nazionale di Cosenza prosegue il viaggio attraverso le meraviglie delle Biblioteche d'Italia, che ogni settimana conduce i visitatori in un percorso virtuale alla scoperta delle 46 biblioteche dello Stato, grazie ad una serie di reportage promossi sui canali social dal ministero della Cultura guidato da Dario Franceschini. Più di cento documenti originali sul grande compositore italiano Vincenzo Bellini – si legge in una nota - arricchiscono la collezione musicale custodita dalla Biblioteca nazionale di Cosenza, una giovane istituzione culturale che si caratterizza non solo per i volumi ma anche per i numerosi cimeli, come quadri, strumenti musicali e abiti di scena legati alla musica classica di tanti musicisti e direttori d'orchestra. Tra questi spicca anche un antico violino del Settecento di scuola veneziana, donato dalla famiglia Giacomantonio, restaurato ed esposto nella sala conferenze della Biblioteca, insieme ad altri manoscritti e documenti musicali del compositore Bellini. (segue) (Com)