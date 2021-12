Cultura: Mic, alla Biblioteca di Cosenza conservati oltre 230 mila volumi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione della Biblioteca nazionale a Cosenza nasce nel 1978 su iniziativa del ministro dei Beni culturali Dario Antonozzi, che ne ufficializza l'avvio come sezione staccata della Biblioteca nazionale di Napoli. "La Biblioteca nazionale nasce a Cosenza, dove erano già presenti la Biblioteca Civica, istituita nel 1500, parte dell'Accademia cosentina e la biblioteca dell'Università della Calabria. Per evitare di creare un eventuale doppione, venne deciso che si caratterizzasse con l'acquisizione dei fondi musicali, grazie alla presenza di una buona tradizione musicale nel territorio", ha spiegato il direttore Massimo De Buono, ricordando come "la diversificazione è proseguita non solo con i testi musicali, ma anche con i nuovi testi giuridici e nuove acquisizioni che ci hanno consentito di diventare riferimento per il Polo bibliotecario regionale". (segue) (Com)