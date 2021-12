Cultura: Mic, alla Biblioteca di Cosenza conservati oltre 230 mila volumi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da dicembre del 1991 viene data l'autonomia da Napoli e inserita ufficialmente tra le Biblioteche pubbliche statali. Unica nel suo genere in Calabria, e divenuta tutt'oggi un polo culturale di richiamo per l'intera regione, è specializzata anche per funzioni di biblioteca universitaria. "Nata da zero", come racconta nel video il direttore De Buono, in pochi anni la Biblioteca, grazie anche a numerose donazioni, è riuscita ad arrivare a oltre 230 mila volumi. Di grande pregio sono i fondi provenienti dalle famiglie locali: quello Maria Greco con circa 10 mila documenti, il fondo Schettini che ne conta circa 6.500, il fondo De Novellis con 4 mila documenti, il fondo Sanislao Giacomantonio con 2.700 manoscritti musicali, cimeli e un violino del Settecento. Tra le personalità nazionali a Cosenza sono consultabili i documenti del fondo Pietro Argento, direttore d'orchestra, del compositore Vincenzo Bellini, il fondo Mazzuca, compositore, il fondo Giuliano, mecenate catanese del XIX secolo, e il fondo Bedarida, accademico francese. (Com)