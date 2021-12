India: Punjab, agricoltori annunciano blocco dei binari il 20 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori dello Stato indiano del Punjab, dopo aver fatto ritorno da Nuova Delhi, hanno annunciato un blocco dei binari per il 20 dicembre. L’annuncio è stato dato dal comitato sindacale Kmsc (Kisan Mazdoor Sangarash Committee), il cui segretario generale, Sarwan Singh Pandher, ha spiegato che dopo la retromarcia del governo centrale sulla riforma del commercio agricolo, restano ancora aperte delle questioni, riguardanti in particolare le richieste di remissione dei debiti e di posti di lavoro per i parenti più prossimi dei contadini morti durante la protesta. Il blocco dei binari (“rail roko”) è una forma di manifestazione tipica dell’India. La mobilitazione contro le tre leggi di riforma del commercio agricolo ora abrogate era partita proprio dal Punjab, considerato “il granaio dell’India”, nel settembre del 2020. Dopo settimane di blocco che avevano quasi paralizzato lo Stato i manifestanti, insieme a quelli di altri Stati, principalmente Haryana e Uttar Pradesh, si erano diretti verso Nuova Delhi. Il presidio di Nuova Delhi, iniziato il 26 novembre 2020 e proseguito nonostante la pandemia di coronavirus, è stato smobilitato a partire dall’11 dicembre, dopo che il governo si è impegnato per iscritto a ritirare tutte le azioni legali promosse nei confronti dei manifestanti durante la protesta. (segue) (Inn)