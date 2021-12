© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio ha approvato questa mattina la delibera per il trasferimento dei contributi destinati alle morosità incolpevoli. In particolare, vengono definite le modalità di ripartizione e di gestione delle risorse, pari a circa 7,9 milioni di euro e relative all'annualità 2021, assegnate ai Comuni del Lazio ad alta tensione abitativa per gli inquilini morosi incolpevoli. (segue) (Com)