Casa: Regione Lazio approva ripartizione fondo di 7,9 milioni per morosità incolpevole (2)

La delibera regionale conferma l'ampliamento della platea dei beneficiari, rivolgendosi anche alle famiglie che non hanno uno sfratto esecutivo, ma sono in sofferenza economica. Resta comunque l'incompatibilità con chi percepisce già il reddito di cittadinanza. Per superare le criticità evidenziate da molti Comuni e garantire una maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse, la Giunta Zingaretti ha inoltre stabilito che i contributi non spesi del fondo di morosità incolpevole riguardanti le annualità pregresse saranno destinati al capitolo di spesa per il sostegno alla locazione e gestiti direttamente dalla Regione.