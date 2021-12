Ucraina: Scholz, confini devono rimanere inviolabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confini dell'Ucraina devono rimanere inviolabili. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, all'arrivo al Consiglio europeo, in corso a Bruxelles. In particolare, Scholz ha affermato che i capi di Stato e di governo dei Paesi membri dell'Ue torneranno a sottolineare come “l'inviolabilità dei confini” sia “uno dei principi di pace più importanti in Europa”. Il cancelliere ha, quindi, evidenziato: “Insieme, faremo tutto il possibile per mantenere questa inviolabilità nella pratica”. (Geb)