Droga: spaccio al quartiere Zen di Palermo, 4 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del comando provinciale di Palermo nel quartiere Zen 2, hanno trovato 100 dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana. Il ritrovamento è stato fatto all' interno di un locale in un condominio all' interno del quale sono stati ritrovati anche 10 litri di fertilizzante e 3 lampade alogene per la coltivazione della canapa. Sono in corso le indagini per rintracciare i responsabili. I carabinieri, nel corso dei consueti controlli antidroga, a Palermo al quartiere Zen, hanno arrestato 4 spacciatori. La droga è stata ritrovata all' interno di un frigorifero di una rivendita di frutta e verdura. Nel complesso sono stati sequestrato 150 grammi tra cocaina e hashish e 500 euro.(Ren)