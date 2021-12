Cina: fonti stampa, Pechino verifica asset del colosso immobiliare Evergrande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi starebbero verificando gli asset del colosso immobiliare Evergrande e del suo fondatore, Xu Jiayin, dopo che la società è stata dichiarata ufficialmente in default lo scorso 9 dicembre. È quanto riferito dalla stampa di Hong Kong, citando fonti a conoscenza dei fatti. L’audit, che non era stato segnalato in precedenza, non porterà ad una svendita di beni ma “determinerà (l’eventuale presenza di) asset nascosti e consentirà alle autorità di decidere se sia necessario un salvataggio che coinvolga entità statali”, affermano le fonti. Negli ultimi giorni, Pechino ha ripetutamente cercato di rassicurare gli investitori, ma non ha ancora indicato come intende stabilizzare le condizioni di Evergrande, che è stata declassata da Fitch Ratings al livello di "default limitato" dopo aver mancato il pagamento di cedole per un valore di 82,5 milioni di dollari. Evergrande al momento non ha confermato l’indiscrezione. (Cip)