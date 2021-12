Russia-Germania: ministero Esteri Mosca, aperti al dialogo per lavoro efficace con nuova ministra tedesca Baerbock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è aperta al dialogo per un lavoro congiunto costruttivo ed efficace con la nuova ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista all'emittente televisiva russa in lingua tedesca "RT De". Martedì 14 dicembre il ministero degli Esteri russo ha riferito della conversazione telefonica tra la ministra degli Esteri tedesca Baerbock e l'omologo russo Sergej Lavrov, incentrata sullo stato e le prospettive di sviluppo delle relazioni russo-tedesche dopo le elezioni parlamentari tenutesi quest'anno in entrambi i Paesi. (Rum)