Taiwan: due aerei cinesi rilevati nella Zona d’identificazione della difesa

- Due velivoli militari cinesi hanno varcato il limite sud-occidentale della Zona d’identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan, segnando la 13ma incursione dall'inizio di dicembre. Lo riferisce il ministero della Difesa di Taipei, precisando che la formazione includeva un aereo antisommergibile Shaanxi Y-8 e un aereo per la guerra elettronica Shaanxi Y-9. In risposta, Taiwan ha azionato i propri meccanismi di difesa aerea, emettendo avvisi radiofonici e monitorando le attività dei due velivoli. Dall'inizio di dicembre l’Adiz di Taiwan è stata solcata da 51 aerei cinesi, tra cui 30 caccia da combattimento e due bombardieri. Le sortite si sono svolte a cadenza quotidiana, fatta eccezione per le giornate del 5 e del 12 dicembre. (Cip)