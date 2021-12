© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, parteciperà domani, 17 dicembre, alla riunione del Consiglio consultivo nell’ambito del Forum di cooperazione internazionale per la Nuova via della seta (Brf). Lo ha annunciato il portavoce del dicastero, Wang Wenbin, precisando che il ministro interverrà in collegamento video. (Cip)