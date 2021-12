Difesa: Cavo Dragone, crescente competizione tra Stati che si affacciano sui vari domini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto spaziale riunisce competenze importanti per il futuro del Paese: la difesa deve procedere a tappe forzate verso un accesso sempre più autonomo allo spazio, una sfida che saremo in grado di affrontare soprattutto grazie alle straordinarie opportunità derivanti dal Pnrr. Lo ha detto Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della Difesa, intervenendo oggi alla prima Giornata nazionale dello spazio. “Nel passaggio da pace a crisi a conflitto la pace è stata sostituita dal confronto: siamo in continua competizione con gli altri Stati che si affacciano sui vari domini, anche all’interno di un’alleanza consolidata come la Nato dove si riscontrano comunque spinte centrifughe”, ha detto, aggiungendo che in questo contesto la difesa è chiamata a svolgere un ruolo strategico, garantendo sinergie adeguate con tutti gli attori nazionali a vantaggio della crescita del Paese. (Rin)