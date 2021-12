Libano: Unifil, simposio tra medici italiani e libanesi presso il Contingente italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto in videoconferenza presso la base “Millevoi” di Shama, nel Libano meridionale, il simposio sul Covid-19 al quale hanno partecipato i medici militari del contingente impiegati nel settore ivest di Unifil e personale medico collegatosi da ogni parte d’Italia. “E' chiara l'importanza della condivisione delle informazioni tra la comunità medica e sono molto orgoglioso di aver facilitato questo workshop con l'obiettivo di condividere le esperienze dei diversi scenari riguardanti la gestione della pandemia e, quindi, fare un aggiornamento sulle ultime tematiche riguardanti il Covid e sui possibili diversi futuri scenari di sviluppo, ha detto il comandante del contingente, generale di Brigata Stefano Lagorio, citato in un comunicato stampa. (segue) (Com)