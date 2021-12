Covid: Fondazione Gimbe, +17,8 per cento nuovi casi, aumentano ricoveri e terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilevato nella settimana 8-14 dicembre 2021, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (124.568 vs 105.771) e decessi (663 vs 558). In aumento anche i casi attualmente positivi (297.394 vs 240.894), le persone in isolamento domiciliare (289.368 vs 234.040), i ricoverati con sintomi (7.163 vs 6.078) e le terapie intensive (863 vs 776). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si sono registrate le seguenti variazioni: decessi: 663 (+18,8 per cento), di cui 21 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: +87 (+11,2 per cento); ricoverati con sintomi: +1.085 (+17,9 per cento); isolamento domiciliare: +55.328 (+23,6 per cento); nuovi casi: 124.568 (+17,8 per cento); casi attualmente positivi: +56.500 (+23,5 per cento). "Da due mesi – ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – continuano ad aumentare i nuovi casi con una media mobile a 7 giorni che passa da 2.456 il 15 ottobre a 17.795 il 14 dicembre". Sono nettamente incrementati i rapporti positivi/persone testate (da 3,6 per cento a 23,9 per cento), positivi/tamponi molecolari (da 2,4 a 9,5 per cento) e positivi/tamponi antigenici rapidi (da 0,07 per cento a 0,81 per cento). (segue) (Ren)