Covid: Fondazione Gimbe, +17,8 per cento nuovi casi, aumentano ricoveri e terapie intensive (2)

20 luglio 2021

- Secondo la Fondazione Gimbe, in tutte le Regioni ad eccezione di Friuli-Venezia Giulia, Molise e Provincia Autonoma di Bolzano si è rilevato un incremento percentuale dei nuovi casi: dal 4,4 per cento dell’Abruzzo al 94,8 per cento della Basilicata. In 26 Province l’incidenza ha superato i 250 casi per 100.000 abitanti: Trieste (601), Treviso (573), Bolzano (568), Padova (552), Vicenza (541), Imperia (450), Venezia (434), Rimini 411), Verbano-Cusio-Ossola (361), Pordenone (346), Gorizia (332), Forlì-Cesena (330), Ravenna (321), Verona (320), Rovigo (298), Aosta (290), Savona (288), Ferrara (287), Belluno (286), Reggio nell'Emilia (285), Bologna (268), Varese (267), Trento (265), Monza e della Brianza (260), Mantova (253) e Biella (252).In aumento anche i decessi: 663 negli ultimi 7 giorni (di cui 21 riferiti a periodi precedenti), con una media di 95 al giorno rispetto agli 80 della settimana precedente. (Ren)