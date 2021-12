Imprese: MGvision riceve premio "leader della crescita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In un'Italia fortemente provata a livello economico ci sono realtà imprenditoriali che riescono ad emergere e ad ampliare il proprio business. È il caso di MGvision, web agency con sede a Roma, un esempio di imprenditoria italiana che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale divenendo un punto di riferimento nel settore del digital. A testimonianza, MGvision ha recentemente portato a casa un altro importante riconoscimento: il premio "leader della crescita" che testimonia la solidità dell'azienda e la sua capacità di crescita. "Leader della Crescita" è il premio che viene assegnato alle imprese che nell'ultimo triennio (2017-2020) hanno registrato la crescita di fatturato più veloce. La classifica, giunta ormai al quarto anno, è stilata dal Sole 24 Ore in collaborazione con Statistica e comprende le migliori 450 aziende più dinamiche in Italia, che possono quindi essere considerate realtà trainanti del settore economico.