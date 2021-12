Imprese: MGvision riceve premio "leader della crescita" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Gradari, Ceo e Founder dell'azienda, ha commentato in una nota: "Al di là dei tanti riconoscimenti, che ovviamente fanno piacere, è la soddisfazione dei clienti che ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Nel corso del tempo ci siamo reinventati, abbiamo analizzato i risultati delle nostre attività di marketing e sperimentato diverse strategie, tutto questo allo scopo di migliorare le performance dell'agenzia e le campagne dei clienti. Oggi offriamo servizi che producono risultati concreti e misurabili, con un modello di business efficiente finalizzato a individuare, per ogni singolo cliente, gli strumenti di web marketing più efficaci per rafforzare la brand identity, emergere tra i competitor e migliorare la loro visibilità online". (Com)