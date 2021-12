Cina: caporedattore “Global Times” rassegna dimissioni per raggiunto limite d’età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caporedattore del “Global Times”, il quotidiano edito dal Partito comunista cinese, ha rassegnato oggi le sue dimissioni. L’ormai 62enne Hu Xijin ha annunciato il proprio pensionamento sulla piattaforma di messaggistica Weibo, non rivelando il nome del successore. “Ho sbrigato le formalità per il pensionamento e non ricopro più la carica di caporedattore del 'Global Times'. In futuro, contribuirò allo sviluppo della testata in qualità di opinionista speciale, continuando a fare del mio meglio per divulgare le informazioni sul Partito”, ha scritto il giornalista. In carica dal 2005, Hu è stato spesso accusato di scarsa imparzialità per l’indefesso supporto al Partito comunista e per le taglienti critiche agli oppositori politici della Cina. (Cip)