Cina: polizia sulle tracce del magnate Wang Chaoyong, latitante dal 30 novembre

- La polizia cinese è sulle tracce del magnate Wang Chaoyong, scomparso dalla scena pubblica da quando è stato indagato per cattiva condotta. Secondo quanto riferito dalla stampa, il fondatore della società China Equity sarebbe stato visto per l’ultima volta nel suo ufficio di Pechino lo scorso 29 novembre, e da allora non ha fatto più avere notizie di sé. All’inizio di quest’anno, la società è finita nel mirino dei regolatori cinesi per una serie di presunti illeciti, tra cui il trasferimento illegale di interessi, la violazione dei contratti e l’uso arbitrario dei beni degli investitori. Wang, che ha lavorato in banche dal calibro di Jp Morgan e Morgan Stanley, gestiva alla fine del 2020 fondi per 2,4 miliardi di dollari. (Cip)