- Intorno alle 9 diverse migliaia di manifestanti si sono radunate in piazza Castello per lo sciopero generale di oggi, indetto da Cgil e Uil contro la manovra dei governo Draghi sotto lo slogan, "insieme per la giustizia". Una mezz'ora più tardi il corteo è partito diretto verso l'Arco della Pace, sove sono previsti gli interventi dei segretari dei sindacati.(Rem)