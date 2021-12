Auto: Italia, per Cgue contro diritto europeo divieto uso auto immatricolata in altro Paese per residenti da 60 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' contraria al diritto Ue la norma nazionale che vieta di circolare con un veicolo immatricolato in altro Stato membro se la persona è residente da più di 60 giorni. Lo si apprende dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha ricordato che il codice della strada italiano fa divieto a chiunque sia residente in Italia da un periodo superiore a 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Applicando questa norma, la polizia stradale di Massa Carrara ha sanzionato in via amministrativa una coppia di coniugi che stava andando al supermercato a bordo di un'automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà della moglie là residente, e guidata dal marito, stabilmente residente in Italia. La coppia ha impugnato la sanzione innanzi al giudice di Pace di Massa Carrara che ha rilevato come il divieto imponga, a carico dei soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni, l'obbligo di immatricolare la loro vettura in Italia. Il giudice ha anche sottolineato l'eccessiva onerosità dell'obbligo, sia in termini di costi che di complessità delle procedure amministrative. Ha inoltre ritenuto che il divieto costituisca, da un lato, una discriminazione fondata sulla nazionalità e, d'altro lato, una limitazione all'esercizio di taluni diritti riconosciuti dal Trattato sul Funzionamento dell'Ue ai cittadini dell'Ue. Quindi, ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare la conformità della norma nazionale con il diritto dell'Unione. Con la pronuncia di oggi, la Corte ritiene che il prestito d'uso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo sia qualificabile come movimento di capitali e, secondo questa norma, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Paesi membri, intendendosi per 'restrizioni' quelle misure imposte da uno Stato membro tali da dissuadere i soggetti là residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri. (segue) (Beb)