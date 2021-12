Auto: Italia, per Cgue contro diritto europeo divieto uso auto immatricolata in altro Paese per residenti da 60 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte osserva anche che la legislazione italiana, imponendo ai soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni una nuova immatricolazione degli autoveicoli già immatricolati in altro Stato membro, con pagamento dei relativi oneri, finisce per applicare una tassa al comodato d'uso transfrontaliero dei veicoli a motore. Per contro, il comodato d'uso dei veicoli immatricolati in Italia non è assoggettato a questa doppia imposizione. Questa differenza di trattamento è in grado di dissuadere i residenti in Italia dall'accettare il comodato d'uso loro offerto dai residenti in un altro Stato membro. La norma italiana, quindi, costituisce restrizione alla libera circolazione di capitali ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Ue. Secondo la Corte, questa restrizione è ammissibile solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non vede nel caso in esame, e per finalità di contrasto della frode fiscale quando l'autoveicolo immatricolato in uno Stato membro sia destinato all'utilizzo permanente in altro Stato membro. La Corte rimette quindi al giudice del rinvio la valutazione sulla durata e sulla natura dell'uso del veicolo. In conclusione, la Corte afferma, in via di principio, la contrarietà al diritto dell'Unione di una norma nazionale che vieti a chiunque sia residente in uno Stato membro da un periodo superiore a 60 giorni di circolare sul territorio con un veicolo immatricolato in altro Stato membro, quando la norma non tenga conto della temporaneità dell'utilizzo del veicolo sul territorio nazionale. (Beb)