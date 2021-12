Turismo: Garavaglia, restrizioni adottate con troppa fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per me Agenzia Nova è un punto di riferimento importante ed utilissimo, soprattutto per comprendere la cronaca internazionale" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Una misura presa "troppo in fretta e con nessun preavviso". Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in una intervista al "Corriere della Sera" dice di temere un effetto negativo per gli operatori del settore, dopo le restrizioni adottate nelle ultime ore. L'ordinanza di due giorni fa del ministro della Salute Speranza introduce misure più stringenti, con obbligo di tampone anche a chi arriva dal Paesi Ue. Garavaglia non è d'accordo: "è una mazzata inaspettata, purtroppo non se ne è parlato a sufficienza e sarebbe stato meglio discuterne più approfonditamente. Intendo dire che il problema non è la misura in sé, ma l'assoluta impossibilità da parte degli operatori del settore di programmare l'attività. Una misura così, introdotta dall'oggi al domani, crea enormi problemi a chi doveva mettersi in viaggio". "Se proprio andava fatto - aggiunge - poteva essere stabilito con un preavviso di una settimana. In questo momento quello che serve non è una comunicazione martellante, bensì la capacità di trasferire messaggi corretti, come, per esempio, che si può andare in montagna a sciare anche se una regione è arancione". (segue) (Res)