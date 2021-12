Imprese: Donnet (Generali), un piano sostenibile ma anche profittevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi le Generali sono in prima classe, ma vogliamo crescere e per questo abbiamo presentato un piano sostenibile oltre che profittevole". Philippe Donnet, amministratore delegato del gruppo, presenta così, in una intervista al "Sole 24 Ore" il terzo piano industriale della sua gestione sottolineando come "tutti i target di quelli precedenti sono stati raggiunti costruendo fondamenta solide" nonostante che, aggiunge, "due anni di pandemia abbiano reso necessario superare ostacoli di non poco conto". La scelta, precisa Donnet, "è quella di far parlare i numeri", evitando la polemica diretta con gli azionisti come Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio che chiedono un cambio radicale alla guida del gruppo pur difendendo con fermezza le decisioni prese che, dice, "hanno permesso alle Generali di recuperare il terreno, molto terreno, perso con la crisi del 2008". L'amministratore delegato spiega come ha vissuto le dinamiche in consiglio di amministrazione degli ultimi mesi e le mosse di quei soci, che ormai valgono quasi il 16 per cento del capitale e chiedono la sua sostituzione: "Io sono sereno e focalizzato sui risultati. Ottenerli, in un mondo così difficile, non è banale. Fino al 31 dicembre lavorerò per chiudere nel modo migliore il piano in scadenza. Poi, dal primo gennaio, mi occuperò di realizzare quello presentato oggi. Il resto per me conta poco. Ricordo che la maggioranza dei consiglieri non esecutivi ha espresso l'intenzione d'inserirmi nella lista eventualmente proposta dal consiglio uscente, indicandomi come amministratore delegato", ha concluso Donnet. (Res)