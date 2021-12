Pnrr: Colao, dotarci delle infrastrutture di base necessarie per innovare in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr individua tra gli obiettivi prioritari dello sviluppo del Sud l'innovazione tecnologica. E il ministro della Transizione Digitale, Vittorio Colao, spiega in una intervista al "Corriere del Mezzogiorno Campania" quante sono le risorse destinate e che in tempi dovranno essere spese: "Dobbiamo distinguere tre diverse grandi aree di intervento. Gli incentivi alla modernizzazione e innovazione aziendali, gli interventi per digitalizzare il paese e il potenziamento di competenze scientifiche e delle persone, dagli studenti a professori e ricercatori, i lavoratori e lavoratrici, i cittadini". "Per gli incentivi fiscali - continua il ministro - parliamo di circa 13 miliardi a disposizione, per la digitalizzazione sono tra 15 e 20 (in funzione di come si classificano gli interventi) e per educazione e ricerca di nuovo parliamo di più di 10 miliardi. Una quantità molto rilevante di risorse per fare un grande salto in avanti". Quanto alle direttrici prioritarie sulle quali investire in innovazione tecnologica, "dobbiamo innanzitutto dotare il paese delle infrastrutture di base necessarie per innovare in sicurezza. Le iniziative su Fibra, 5G e servizi in cloud, nonché l'apparato nazionale di cyber-sicurezza per permettere a tutti di operare con efficaci difese: sono le prime iniziative per poco meno di 7 miliardi che partiranno nel 2022". (segue) (Res)