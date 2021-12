Pnrr: Colao, dotarci delle infrastrutture di base necessarie per innovare in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In secondo luogo, - aggiunge il ministro - la Pubblica amministrazione deve adeguarsi per interagire con imprese e cittadini in maniera più digitale, semplice e diretta. Abbiamo poi una serie di interventi sulla Sanità digitale per circa 2 miliardi che richiederanno più tempo ma porteranno benefici enormi al cittadini: dalla piena disponibilità di referti sanitari digitalizzati, alla portabilità delle cartelle e dei profili sanitari, per permettere a tutti di esser curati ovunque e con le informazioni individuali sempre aggiornate e per poter usufruire di piattaforme di Telemedicina". Ma Colao rileva infine che a fare la vera differenza nel lungo termine "saranno i nostri ragazzi e ragazze che studieranno meglio e più a fondo materie scientifiche e tecniche nella scuola superiore e all'Università, e potranno usufruire di centri di ricerca e di trasferimento tecnologico previsti dal Parr. L'innovazione richiede reti e infrastrutture, una Pa moderna, ma anche la preparazione e l'ingegnosità dei giovani", ha concluso il ministro. (Res)