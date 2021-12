Libia: fonti stampa, milizie circondano Consiglio presidenziale, governo e ministero Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada che porta al Consiglio presidenziale libico è stata completamente circondata nella notte da veicoli militari non identificati, con a bordo uomini armati. Lo ha riferito l’emittente “218 tv”, citando proprie fonti. Il comandante della Brigata Al Samoud, Salah Badi, aveva dichiarato ieri che “non ci saranno elezioni presidenziali” in Libia, manifestando l’intenzione di voler chiudere tutte le istituzioni statali nella capitale, Tripoli. Badi, già sotto sanzioni internazionali, ha aspramente criticato ieri la consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, descrivendola come un "agente e complice di criminali". Questi sviluppi avvengono dopo che ieri era stato sostituito il comandante militare del distretto di Tripoli. (Lit)