Agroalimentare: Trani (Ccir), nessun aumento prezzo vini italiani in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà alcuna carenza né un forte aumento del prezzo dei vini italiani in Russia nel prossimo futuro, ciò è da escludere categoricamente. Lo ha affermato il presidente della Camera di commercio italo-russa (Ccir), Vincenzo Trani, nel corso di un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". In precedenza diversi media russi avevano paventato un aumento dei prezzi dei vini provenienti da Italia e Francia a causa dell'incremento dei prezzi del gas, che incidono sulla produzione dei contenitori, oltre che per problemi logistici causati dalla pandemia. "I volumi disponibili in tutti i negozi non sono inferiori a quelli dell'anno scorso", ha assicurato Trani, aggiungendo di aver parlato con numerose aziende vinicole, nessuna delle quali ha riscontrato carenze. "Siamo orgogliosi che in Russia, mercato per noi prioritario, siamo i primi esportatori di vino, con la Francia al secondo posto, questa dinamica va avanti da tre anni", ha sottolineato Trani. (Rum)