Indo-Pacifico: fregata tedesca “Bayern” in navigazione nel Mar Cinese meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata tedesca “Bayern” è entrata nel Mar Cinese meridionale ed è in navigazione verso Singapore, ulteriore tappa della campagna che ha avviato ad agosto scorso nell'Indo-Pacifico. Come riferisce l'emittente televisiva “Deutschlandfunk”, si tratta delle prima unità della marina tedesca nel Mar Cinese meridionale dopo 20 anni. Con la “Bayern” nell'Indo-Pacifico, la Germania intende dimostrare il proprio impegno per il multilateralismo, il diritto internazionale e la libertà di navigazione nella regione, nonché promuovere il proprio interesse nazionale. (Geb)