Ue: oggi riunione Bce, possibile decisione su fine Pepp in primavera

- Si riunisce oggi il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce), che potrebbe decidere la conclusione nella prossima primavera del Piano di emergenza per l'acquisto di titoli contro la pandemia di Covid-19 (Pepp). Avviato a marzo del 2020 e con una dotazione di 1.850 miliardi di euro, il programma ha scadenza almeno alla fine di marzo del 2022. In ogni caso, il piano proseguirà fino a quando il Consiglio direttivo della Bce non giudicherà che la fase di crisi del coronavirus è terminata. Con la sospensione del Pepp, la Bce dovrebbe annunciare l'aggiustamento del Programma per l'acquisto di titoli (App) che, in corso dal 2014, attualmente ammonta a 20 miliardi di euro al mese. (Geb)