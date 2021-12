Indo-Pacifico: la fregata tedesca Bayern entra nelle acque del Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata Bayern della Marina militare tedesca è entrata in navigazione nel Mar Cinese Meridionale ieri, 15 dicembre, diretta verso Singapore. La Bayern è la prima nave militare tedesca da vent'anni a questa parte a solcare quelle acque, su cui transita circa il 40 per cento del commercio estero europeo. Il Mar Cinese Meridionale è teatro delle rivendicazioni territoriali della Cina e della rivalità strategica sempre più forte tra quest'ultima e gli Stati Uniti, che conducono regolarmente nell'area operazioni navali a tutela della "Libertà di navigazione". Nei mesi scorsi Paesi europei quali Regno Unito, Francia e Germania hanno inviato a loro volta proprie unità navali nella regione a sostegno della libertà di navigazione in quell'area del Globo. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa tedesco, la Bayern si manterrà su comuni rotte di navigazioni commerciali, e non varcherà lo Stretto di Taiwan. (segue) (Fim)