Russia-Italia: Trani (Ccir), il 26 gennaio incontro virtuale fra nostre imprese e Putin

- La comunità imprenditoriale italiana conta di tenere un incontro virtuale con il presidente russo Vladimir Putin il 26 gennaio. Lo ha detto Vincenzo Trani, presidente della Camera di commercio italo-russa (Ccir), all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Sono stato molto contento quando ho ricevuto una risposta a questa lettera, che conferma l'interesse e il desiderio del presidente di incontrare la comunità imprenditoriale italiana. L'incontro si terrà il 26 gennaio in formato di videoconferenza", ha detto Trani. Il presidente della Camera di commercio ha ricordato di aver inviato personalmente una lettera al capo dello Stato russo con la richiesta di organizzare un incontro con gli imprenditori e le aziende italiane che operano e investono in Russia. "L'interesse del presidente ad avere un contatto diretto significa molto. Indica che c'è un interesse per lo sviluppo specifico del business internazionale", ha aggiunto Trani. (Rum)