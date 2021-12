Russia-Italia: Trani (Ccir), da incontro con Putin auspichiamo emergano prospettive investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità imprenditoriale italiana auspica che emergeranno con chiarezza ulteriori prospettive di investimento in Russia dopo l’incontro virtuale con il presidente Vladimir Putin previsto il prossimo 26 gennaio. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio italo-russa (Ccir), Vincenzo Trani, all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Il contatto diretto avrà due effetti importanti. Il primo è che darà alle imprese italiane la consapevolezza del fatto che si presta loro attenzione, che c'è interesse a garantire la sicurezza degli investimenti in Russia, e che la Russia, nonostante la situazione politica, non è un Paese che si rifiuta di collaborare con l'Italia e le sue imprese", ha detto Trani. I colloqui con il presidente daranno anche "una chiara comprensione dei progetti futuri dell'Italia in Russia, comprese le priorità che il governo ha in alcune aree", ha affermato il presidente della Ccir. "Ciò è molto importante, poiché ogni investitore vuole sapere dove investire meglio", ha osservato Trani. (Rum)