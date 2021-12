Perù: Acs ed altre imprese presentano nuova richiesta di arbitrato per lavori metro 2 Lima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese spagnole Fcc e Acs, che avevano costruito costruito la linea 2 della metropolitana di Lima in Perù, il 6 dicembre hanno presentato insieme alle altre aziende coinvolte una nuova richiesta di arbitrato davanti alla Corte Internazionale di Arbitrato (Ciadi) contro il governo peruviano chiedendo 615 milioni di euro per il superamento dei costi del progetto. Lo riferisce il quotidiano "Ok Diario". Il progetto era stato assegnato al consorzio nel 2014 per 3,9 miliardi di euro ed il 16 gennaio 2017 il consorzio aveva presentato un primo arbitrato contro il governo di Lima per le presunte gravi violazioni del contratto di concessione in due aspetti chiave: la mancata consegna dell'area di concessione nei termini e nelle condizioni stabilite e la mancata e tardiva approvazione degli studi di ingegneria. L'esecutivo ha negato queste violazioni presentando a sua volta una contro denuncia per danni socio-economici e ambientali dovuti al ritardo nella messa in funzione dell'infrastruttura. A luglio di quest'anno il Ciadi si era espresso a favore del consorzio di imprese individuando il governo come colpevole dei ritardi, sollecitando le imprese concessionarie a presentare un nuovo reclamo. (Spm)