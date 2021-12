Spagna: assegnato a portoghese Nbi il premio Sacyr Innovation Awards

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda portoghese Natural Business Intelligence (Nbi) è la vincitrice dell'11ma edizione del premio Sacyr Innovation Awards organizzato dall'azienda di costruzioni spagnola Sacyr. Come riferisce il quotidiano "El Espanol", al concorso sono state presentate 245 proposte da 25 Paesi nel campo dell'innovazione. Insieme a Nbi, i finalisti della sfida erano BC3 Research Basque Centre for Climate Change (Spagna) e Creando Redes (Spagna). "Con l'innovazione siamo in grado di rispondere meglio ai nostri clienti e alle loro esigenze presenti e future, sempre più focalizzate sulla sostenibilità", ha detto Manuel Manrique, presidente di Sacyr.(Spm)