Ue: al via Consiglio europeo incentrato su Covid, prezzi energia, Bielorussia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi alle 10 l’ultimo Consiglio europeo del 2021, che sarà incentrato sugli sviluppi relativi al Covid-19, i prezzi dell'energia, la dimensione esterna dei flussi migratori e la situazione in Bielorussia e Ucraina. Relativamente al coronavirus, il Consiglio europeo esaminerà l'attuale situazione epidemiologica nel contesto della pandemia e della comparsa della nuova variante Omicron. A tale riguardo, i leader dell'Ue si confronteranno sul protrarsi degli sforzi coordinati per far fronte all'evoluzione della situazione, tenendo presente che eventuali restrizioni non dovrebbero compromettere il funzionamento del mercato unico né ostacolare i viaggi tra gli Stati membri dell'Ue e verso l'Europa. Il Consiglio europeo discuterà dell'importanza della vaccinazione nella lotta contro la pandemia, compresa l'importanza di estendere l’immunizzazione a tutti e somministrare dosi di richiamo. I partecipanti procederanno a uno scambio di opinioni sul modo migliore per contrastare l'esitazione vaccinale e la disinformazione e sull'efficacia delle varie misure e strategie al riguardo. A tale proposito, i leader dell'Ue chiederanno la rapida attuazione delle raccomandazioni riviste del Consiglio sui viaggi all'interno e verso l'Ue e sulla validità dei certificati Covid digitali comunitari. (segue) (Beb)