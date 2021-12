Ue: al via Consiglio europeo incentrato su Covid, prezzi energia, Bielorussia e Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 27 leader europei discuteranno inoltre della cooperazione internazionale in materia di solidarietà e governance sanitarie globali, comprese l'esportazione e la condivisione delle dosi di vaccino. Il Consiglio europeo farà il punto sui lavori per rafforzare la preparazione, capacità di risposta e la resilienza collettive alle crisi future. A tale riguardo, saranno approvate le conclusioni del Consiglio Affari generali del 23 novembre e s’inviterà il Consiglio a portare avanti gli interventi e riesaminare periodicamente i progressi compiuti. Il vertice sarà un’occasione per esaminare i recenti sviluppi in materia di prezzi dell'energia, alla luce delle relazioni preliminari elaborate dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Acer) e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma). Il Consiglio europeo fornirà, inoltre, orientamenti sul progetto di bussola strategica, presentato il 9 novembre e volto a definire una visione strategica comune in materia di sicurezza e difesa dell'Ue. E’ prevista, peraltro, una discussione sui preparativi per la dichiarazione congiunta sulla cooperazione Ue-Nato. I leader dell'Ue si confronteranno sul tema della migrazione, concentrandosi sulla sua dimensione esterna e sull'attuazione delle conclusioni del 24 e 25 giugno scorsi. (segue) (Beb)