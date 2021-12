Ue: al via Consiglio europeo incentrato su Covid, prezzi energia, Bielorussia e Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla parte dedicate alle relazioni esterne, il Consiglio europeo farà il punto sulla situazione alla frontiera dell'Ue con la Bielorussia e discuterà dell'incremento delle forze militari russe al confine con l'Ucraina. Il Consiglio dovrebbe fare, inoltre, il punto sui preparativi per il vertice Ue-Unione africana del 17 e 18 febbraio 2022. Alla luce degli attuali eventi, il Consiglio europeo potrebbe affrontare altre questioni specifiche di politica estera. A conclusione della riunione il vertice euro che si terrà con un dibattito in formato inclusivo, ovvero con la partecipazione di tutti e 27 i leader. In tale contesto, i capi di Stato e di governo dell'Ue discuteranno della situazione economica ed esamineranno i progressi compiuti in merito all'unione bancaria e all'unione dei mercati dei capitali. (Beb)