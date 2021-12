Brasile: governo "negazionista", procura federale chiede risarcimento per vittime Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la procura federale, durante tutto il periodo della pandemia, non ci sono stati comportamenti di rappresentanti del governo in cui questi abbiano lamentato le morti e il dolore dei sopravvissuti con postumi della Covid-19, né visitato ospedali, accolto vittime o mostrato solidarietà ai cittadini brasiliani. "Al contrario, il presidente Jair Bolsonaro, il massimo leader della nazione, in diverse occasioni, ha deriso e dubitato del numero di morti, chiamato 'femminucce' e 'lamentosi' coloro che erano preoccupati per il virus e le sue terribili conseguenze per la popolazione" hanno affermato. (segue) (Brb)