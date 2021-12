Usa-Australia: Caroline Kennedy nominata ambasciatrice a Canberra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Joe Biden, ha nominato Caroline Kennedy, figlia dell'ex presidente John F. Kennedy, ambasciatrice degli Stati Uniti in Australia. La nomina della 64enne Kennedy, che ha già servito come ambasciatrice in Giappone tra il 2013 e il 2017, evidenzia l'enfasi posta dall'amministrazione Biden alle relazioni con l'Australia, Paese centrale nella strategia di Washington per l'Indo-Pacifico con cui Usa e Regno Unito hanno recentemente sottoscritto l'accordo strategico Aukus, che prevede tra le altre cose la fornitura a Canberra di sottomarini a propulsione nucleare. Durante il suo mandato come ambasciatrice in Giappone, Kennedy ebbe un ruolo centrale nell'organizzazione di eventi storici per le relazioni bilaterali, inclusa la visita dell'allora presidente Usa Barack Obama a Hiroshima, città devastata dalla prima bomba atomica sganciata sul Giappone nel 1945, e del premier giapponese Shinzo Abe a Pearl Harbor, sito dell'attacco a sorpresa effettuato dalla Marina giapponese che nel 1941 diede inizio alle ostilità tra i due Paesi nel contesto della Seconda guerra mondiale. Il mese scorso Kennedy è stata insignita del Gran cordone dell'Ordine del Sol Levante, decorazione fondata dall'imperatore Meiji nel 1875 e la prima ad essere concessa direttamente dal governo giapponese. (Nys)