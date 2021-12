Giappone-Cina: premier Kishida esclude partecipazione a Olimpiadi di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dichiarato oggi, 16 dicembre, di non avere in programma visite a Pechino in occasione delle Olimpiadi invernali che saranno ospitate dalla capitale della Cina il prossimo febbraio. Kishida lo ha dichiarato nel corso di una seduta parlamentare, allineando così di fatto il suo governo al boicottaggio diplomatico dei Giochi di Pechino annunciato dagli Stati Uniti, cui si sono già uniti tra gli altri Regno Unito e Australia. Il primo ministro giapponese ha precisato che il suo governo deciderà se aderire formalmente o meno all'iniziativa diplomatica statunitense dopo aver preso in considerazione diversi fattori, non ultimo dei quali l'interessa nazionale. (segue) (Git)