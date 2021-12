Giappone-Cina: premier Kishida esclude partecipazione a Olimpiadi di Pechino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti Usa ha introdotto lo scorso 8 dicembre tre nuovi disegni di legge che prevedono nuove misure di pressione diplomatica e commerciale sul governo cinese e sul Comitato olimpico internazionale (Cio), mentre Washington continua a sollecitare i Paesi alleati ad unirsi all'iniziativa di boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino. I tre disegni di legge, relativi alle violazioni dei diritti umani della minoranza musulmana uigura e alla sparizione della tennista Peng Shuai. Uno dei provvedimenti prevede il divieto di importazione di merci dalla regione cinese dello Xinjiang, dove gli uiguri sarebbero sottoposti a internamento e sfruttamento del lavoro. Una seconda risoluzione condanna "il genocidio e i crimini contro l'umanità commessi contro" i musulmani uiguri e altre minoranze religiose da parte del governo cinese, e sollecita la Casa Bianca ad esercitar e pressioni sulle Nazioni Unite affinché conducano indagini più approfondite. La terza misura accusa ufficialmente il Cio di "legittimare" la posizione ufficiale di Pechino in merito all'incolumità della tennista Peng, sparita dalla scena pubblica dopo aver accusato l'ex vicepremier cinese Zhang Gaoli di molestie sessuali. "Non far sentire la nostra voce in merito ai diritti umani in Cina per ragioni commerciali ed economiche farebbe venire meno la nostra autorità morale nel resto del mondo", ha commentato la presidente della Camera Nancy Pelosi. (segue) (Git)